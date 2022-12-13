Кроме того, злоумышленник вербовал людей для взрывной деятельности в Одесской области. Как стало известно, у мужчины были "тесные связи" с ППК "Вагнер".

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В Одессе местный помогал врагу в корректировке ракетных ударов

Следствие выяснило, что российские спецслужбы завербовали одессита уже после начала полномасштабного вторжения. Оккупанты нашли его по соцсетям, где предатель оправдывал агрессию России против Украины.

Как мужчина помогал захватчикам:

Собирал данные о месте нахождения ВСУ вблизи Одессы. В частности, дислокацию береговой обороны;

оценивал количество личного состава, техники и оружия украинских защитников;

скрыто следил за важными объектами и фотографировал их;

полученную информацию злоумышленник посылал через анонимные телеграмм-каналы и мессенджеры оккупантам.

Обычно мужчина сбрасывал фотографии и метки на электронных картах с подробным описанием окружающей территории. Захватчикам эти данные были необходимы для ракетных ударов.

Предателя задержали, когда он пытался передать информацию оккупантам

В телефоне предателя правоохранители обнаружили электронные карты с "мишенями". В ходе расследования оказалось, что мужчина тесно контактировал с вагнеровцами и московским ОМОНом, активно воюющим против Украины с первых дней войны.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей,

– отметили в пресс-службе СБУ.

Обратите внимание! Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность за государственную измену в размере 12 – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества (или без нее).

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Еще одно громкое разоблачение предателей недавно произошло в Донецкой области.