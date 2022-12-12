Таким образом, СБУ вместе с Нацполицией и Офисом генпрокурора продолжает разоблачать военных преступников России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.

Кстати СБУ идентифицировала командира оккупантов, лично расстрелявшего гражданского под Бучей

Кто отдавал приказы на захват украинских городов в Харьковской области

Правоохранители установили личности шестерых представителей высшего командования Западного военного округа вооруженных сил России, участвовавших в планировании, подготовке и ведении боевых действий против ВСУ на восточном фронте.

В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области.

Кроме этого, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций России во время временного захвата части региона.

Следователи СБУ собрали доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины. Так, сообщено о подозрении по статьям о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планировании и ведении агрессивной войны:

заместителю командующего Западным военным округом вооруженных сил России генерал-майору Трубиенко Т.М.;

командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа вооруженных сил России генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;

начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа вооруженных сил России генерал-майору Пятаеву А.Ю.;

командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;

командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа вооруженных сил России генерал-майору Авдееву О.В.;

командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.



СБУ разоблачила российских генералов / Служба безопасности Украины

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении так называемому главе "министерства здравоохранения" Крыма. Он сменил медицинскую систему полуострова под военные нужды российских оккупантов.