Так, СБУ удалось идентифицировать очередного главаря оккупантов, который лично расстрелял гражданского в Бучанском районе. Случилось это во время временного захвата Киевщины.
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Что установили правоохранители
Правоохранители в результате следственных действий установили, что убийцей мирных граждан оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.
Он непосредственно участвовал в захвате населенных пунктов Бучанского района, когда находился в составе сухопутных подразделений. Так, во время оккупации Гавронщины преступник остановил посреди улицы местного не вооруженного жителя, ударил его в лицо прикладом автомата, а после этого – застрелил.
Как установила судебно-медицинская экспертиза, украинец погиб от:
- многочисленных огнестрельных ранений тела,
- потери крови.
Преступнику сообщили о подозрении
СБУ уже сообщила о подозрении фигуранту дела на основании собранных материалов. Сделали это по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
В настоящее время продолжаются комплексные меры для:
- установления места нахождения преступника,
- привлечения к ответственности за преступления против Украины.
Преступления в Буче
- Россияне оккупировали Бучу еще в начале полномасштабной войны. События в ней стали одними из первых отражений подлинной натуры захватчиков и их планов. После освобождения города там обнаружили братские могилы и связанные тела детей.
- Более того, тогда обнаружили многих жертв изнасилования, среди которых были и пожилые люди, а также – дети.
- Убивали россияне не только местное население, которое держали в заложниках, но и волонтеров, пытавшихся подвезти еду жителям Бучи.