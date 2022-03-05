Сейчас в Буче не прекращаются боевые действия. Хоть продовольственных запасов пока хватает, в городе есть локальные случаи, когда люди оказались отрезанными от продовольствия и довольно давно находятся в подвалах на окраинах Бучи.

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Сейчас россияне расстреляли 3 волонтеров, которые пытались подвезти еду местным. Об этом сообщают в местном сообществе в фейсбуке. Известно, что одного из погибших звали Сергей.

Светлая память.



Россияне расстреляли трех волонтеров в Буче / Фото "Буча найкраще місто"

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