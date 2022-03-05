Наразі в Бучі не припиняються бойові дії. Хоч продовольчих запасів поки що вистачає, у місті є локальні випадки, коли люди опинились відрізаними від продовольства та досить давно перебувають у підвалах на околицях Буч.

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Нині росіяни розстріляли 3 волонтерів, які намагалися підвезти місцевим. Про це повідомляють у місцевій спільноті у фейсбуці. Відомо, що одного з загиблих звали Сергій.

Світла пам'ять.



Росіяни розстріляли трьох волонтерів у Бучі / Фото "Буча найкраще місто"



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