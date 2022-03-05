Про це сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що найважчою є ситуація в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Там ідуть запеклі бої.

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"Хочу відзначити, що мер міста Ірпінь взяв людей і повів їх на трасу, де підключилися всі служби, волонтери. І автобусами людей доставляли до Академмістечка або до залізничного вокзалу", – сказав Кулеба.

Захопили людей

Крім цього, у Бородянці окупанти захопили психоневрологічний диспансер, в якому перебувають 670 людей. Кулеба сказав, що на сьогодні немає розуміння, як саме їх евакуювати.

"Ми знаємо про те, що у них є їжа. Розуміємо, що у них закінчуються запаси води і, на жаль, закінчуються медикаменти. Цим людям допомога необхідна постійно. Вони мають перебувати під медичним наглядом", – розповів Кулеба.

Триває битва за Київ

У Бородянці, Ворзелі й Бучі немає режиму припинення вогню й тому ніхто не може евакуюватися. Кулеба зазначив, що така ситуація у всіх інших маленьких селах.

Зараз триває битва за Київ. І невеличкі дачні міста й села взяли на себе удар. Там знищена інфраструктура. Нам треба зберегти життя кожного українця,

– сказав голова Київської ОВА.

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