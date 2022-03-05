У Білій Церкві є двоє поранених через авіаудар. Наразі поліція та працівники ДСНС допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.

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Поліція та рятувальники відселяють мешканців пошкоджених будинків.

У Білій Церкві снаряд пошкодив майже 20 житлових будинків: відео



За даними голови Київської ОДА Олексія Кулеби, внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні будинки. Триває пошуково-рятувальна робота.

Окрім того, у ніч на 5 березня ворог завдав авіаудару і по місту Ірпінь. Значно постраждав житловий сектор – помешкання людей в руїнах. На подвір'ях – завали зі сміття та зруйнованих конструкцій. У будинках вибило вікна та позривало дахи. Деякі з них частково обвалились. Відео – деталі та дивіться тут.

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