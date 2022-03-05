Винищувач скинув бомбу на приватний сектор. На відео, яке оприлюднили у мережі, досі чутно звуки вибухів.

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Сильно пошкоджені приватні будинки

На подвір'ях приватних садиб – завали зі сміття та зруйнованих конструкцій. У будинках вибило вікна та позривало дахи. Деякі з них частково обвалились.

З міста евакуювали жінок та дітей

Це вже протягом кількох днів ворог не залишає Ірпінь в спокої. Напередодні окупанти поцілили прямо у житловий будинок. Через значну загрозу лише 4 березня з міста евакуювали близько 3 тисяч жінок та дітей.

Дивіться моторошне відео з Ірпеня:

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