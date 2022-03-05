Истребитель сбросил бомбу на приватный сектор. На видео, обнародованном в сети, до сих пор слышны звуки взрывов.

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Сильно повреждены частные дома

Во дворах частных усадеб – завалы из мусора и разрушенные конструкции. В домах выбило окна и сорвало крыши. Некоторые из них частично обрушились.

Из города были эвакуированы женщины и дети

Уже несколько дней враг не оставляет Ирпень в покое. Накануне оккупанты попали прямо в жилой дом. Из-за значительной угрозы только 4 марта из города были эвакуированы около 3 тысяч женщин и детей.

Смотрите жуткое видео из Ирпеня:

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