Працююча зміна персоналу за допомогою гучномовця й системи оповіщення, яку чути на всій території станції, намагалася "достукатися" до загарбників, що видно на відео.

Важливо Голова Енергодара розповів про стан нацгвардійців, які захищали ЗАЕС, та назвав імена загиблих

Що відбувалося на третьому енергоблоці Запорізької АЕС у ніч на 4 березня: відео

В Енергоатомі пояснили, що блочний щит керування працюючого енергоблока Запорізької атомної електростанції – це "мозок" ядерного енергоблока. Саме саме звідси керують усіма його основними системами – реактором, турбіною, допоміжним обладнанням та обладнанням систем безпеки.

Працівники ЗАЕС намагалися переконати російських орків не ставити під загрозу безпеку всього світу, але ті не реагували:

"Прекратите стрельбу по ядерно опасному объекту!

Немедленно прекратите стрельбу! Вы ставите под угрозу безопасность всего мира!

Работа жизненно важных органов Запорожской станции может быть нарушена. Нашими силами невозможно будет ее восстановить"

"Може, хтось із безвусих строковиків, яких забирали "на навчання", дійсно не знав, куди та для чого їх доправляють. Але тут, на найбільшій атомній електростанції Європи, загарбники добре розуміють куди вони поцілюють та якими можуть бути наслідки. Українські атомники роблять усе можливе для того, щоб зупинити загрозу світової ядерної катастрофи", – наголосили у держпідприємстві.

Окупанти захопили територію Запорізької АЕС: що відомо

Російські військові захопили територію Запорізької АЕС зранку 4 березня. У телеграм-каналі "Енергоатому" повідомили, що ворог контролює адмінбудівлі та прохід на станцію. на жаль, під час захисту ЗАЕС загинуло троє українських воїнів.

Усю ніч на 4 березня окупанти обстрілювали ЗАЕС, що спричинило пожежу. Через постійні обстріли, погасити вогонь вдалося аж під ранок. Згодом у мережі показали наслідки штурму. На щастя, радіаційний фон там – у межах норми.

Україна б'є на сполох: якщо вибухне енергоблок, катастрофа буде в 6 різів масштабнішою, ніж на ЧАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії прибуде в Україну, щоб провести термінову перевірку українських АЕС. Наразі окупанти перебувають на території Запорізької АЕС. Втім, управлінням атомної електростанції займається Україна.

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