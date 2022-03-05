Работающая смена персонала с помощью громкоговорителя и системы оповещения, которую слышно на всей территории станции, пыталась "достучаться" до захватчиков, что видно на видео.

Важно Глава Энергодара рассказал о состоянии нацгвардейцев, защищавших ЗАЭС и назвал имена погибших

Что происходило на третьем энергоблоке Запорожской АЭС в ночь на 4 марта: видео

В Энергоатоме объяснили, что блочный щит управления работающего энергоблока Запорожской атомной электростанции – это "мозг" ядерного энергоблока. Именно отсюда управляют всеми его основными системами – реактором, турбиной, вспомогательным оборудованием и оборудованием систем безопасности.

Сотрудники ЗАЭС пытались убедить российских орков не ставить под угрозу безопасность всего мира, но те не реагировали:

"Прекратите стрельбу по ядерно опасному объекту!

Немедленно прекратите стрельбу! Вы ставите под угрозу безопасность всего мира!

Работа жизненно важных органов Запорожской станции может быть нарушена. Нашими силами невозможно будет ее восстановить"

"Может, кто-то из безусых срочников, которых забирали "на учебу", действительно не знал, куда и зачем их доставляют. Но здесь, на крупнейшей атомной электростанции Европы, захватчики хорошо понимают, куда они целятся и какими могут быть последствия. Украинские атомщики делают все возможное для того, чтобы остановить угрозу мировой ядерной катастрофы", – подчеркнули в госпредприятии.

Оккупанты захватили территорию Запорожской АЭС: что известно

Российские военные захватили территорию Запорожской АЭС в ночь на 4 марта. В телеграм-канале "Энергоатома" сообщили, что враг контролирует админздания и проход на станцию. Погибли украинские воины.

Всю ночь оккупанты обстреливали ЗАЭС, что повлекло за собой пожар. Из-за постоянных обстрелов, погасить огонь удалось лишь под утро. Позже в сети показали последствия штурма. К счастью, радиационный фон там – в пределах нормы .

Украина бьет тревогу: если взорвется энергоблок, катастрофа будет в 6 раз масштабнее, чем на ЧАЭС. Международное агентство атомной энергии прибудет в Украину, чтобы провести срочную проверку украинских АЭС. В настоящее время оккупанты находятся на территории Запорожской АЭС. Впрочем, управлением атомной электростанции занимается Украина.