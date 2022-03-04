Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що станом на 11 годину 4 березня радіаційний фон є таким, що не перевищує допустимих норм. За ситуацією стежать.

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Показники радіаційного фону постійно вимірюють

Водночас Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ постійно проводять вимірювання показників радіаційного фону.

Наразі гамма фон у Запоріжжі складає 11,4 мікрорентгена на годину.

Крім того, міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив, що радіаційний фон у нормі. Приймати препарат йодид калію без причин категорично не рекомендовано.

Зауважте, майже всю ніч на 4 березня путінська армія обстрілювала Запорізьку АЕС. На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу. Запорізьку атомну електростанцію ще раніше почали переносити у найбільш безпечний стан – напередодні зупинили 2 енергоблоки.

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