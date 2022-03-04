Напомним, что из-за обстрелов на Запорожской АЭС возник пожар.

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К счастью, спасателям удалось ликвидировать его, хотя российская армия не давала им доступа.

Последствия обстрела на Запорожской АЭС: видео



Мэр Энергодара Дмитрий Орлов впоследствии сообщил, что радиационный фон в норме. На ЗАЭС еще раньше остановили два энергоблока.

Добавим, что российское командование не могло не знать, чем грозит Украине и Европе масштабная танковая атака против Запорожской атомной станции. В Офисе Президента говорят, последствия этого понимает каждый российский солдат. Поэтому, Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой.

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