Мир должен знать правду об атаке на ЗАЭС
В результате вторжения в Украину российский агрессор оккупировал ЧАЭС. Если в Чернобыле обошлось без стрельбы, то на ЗАЭС произошел обстрел с пожаром.
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Путинский режим несет угрозу не только Украине, но и всему миру. Поэтому украинцев просят распространять среди иностранцев правдивые картинки о том, что российская армия атаковала ЗАЭС.
Картинки об атаке России на ЗАЭС / Фото из телеграма Лещенко
- В ночь на 4 марта российская армия обстреливала Запорожскую АЭС, из-за чего возник пожар.
- Спасателям удалось его ликвидировать, хотя российская армия не давала им доступ.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что радиационный фон в норме. На ЗАЭС еще раньше остановили два энергоблока.
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