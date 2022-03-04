Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на совместном брифинге с советником главы ОП Михаилом Подоляком, информирует 24 канал.

Внимание Россия ускоряет переговоры, ведь ситуация вредит ее имиджу, – Арахамия

На атомных объектах сейчас есть чеченские боевики, которые убили работников, контролирующих ядерную безопасность,

– сообщил Давид Арахамия.

По словам нардепа, всю ночь руководство государства доказывало международному сообществу, что мы не можем обеспечить безопасность, и даже Россия не может гарантировать, что у чеченских боевиков в голове.

Они могут шантажировать и Россию, фактически, конкретные террористические группировки захватили атомные объекты,

– добавил Арахамия.

Что известно о захвате Запорожской АЭС

Оккупанты захватили площадку Запорожской АЭС. Однако персонал электростанции контролирует состояние энергоблоков.

Запорожская атомная электростанция – самая большая в Европе и шестая в мире. В нем работают 6 атомных энергоблоков по миллиону киловатт каждый. И вот этот объект сейчас – в реальной опасности из-за нападения россиян.

Известно, что атаковали электростанцию ночью на 4 марта. В результате обстрелов ЗАЭС мог произойти ядерный взрыв.

В настоящее время радиационный фон на территории Запорожья, к счастью, в норме.