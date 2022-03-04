Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на спільному брифінгу з радником голови ОП Михайлом Подоляком, інформує 24 канал.
Увага Росія пришвидшує переговори, адже ситуація шкодить її іміджу, – Арахамія
На атомних об'єктах наразі керують чеченські бойовики, які вбили працівників, які контролюють ядерну безпеку,
– повідомив Давид Арахамія.
За словами нардепа, усю ніч керівництво держави доводило міжнародній спільноті, що ми не можемо гарантувати безпеку, і навіть Росія не може гарантувати, що у чеченських бойовиків в голові.
Вони можуть шантажувати й Росію, фактично, конкретні терористичні угрупування захопили атомні об'єкти,
– додав Арахамія.
Що відомо про захоплення Запорізької АЕС
Окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС. Однак персонал електростанції контролює стан енергоблоків.
Запорізька атомна електростанція – найбільша в Європі й шоста у світі. У ній працюють 6 атомних енергоблоків по мільйону кіловатів кожен. І от цей об'єкт зараз – у реальній небезпеці через напад росіян.
Відомо, що атакувати електростанцію впродовж ночі на 4 березня. У результаті обстрілів ЗАЕС міг статися ядерний вибух.
Наразі радіаційний фон на території Запоріжжя, на щастя, в нормі.
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