Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на спільному брифінгу з радником голови ОП Михайлом Подоляком, інформує 24 канал.

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Весь світ бачить, що Росія стріляє по мирному населенню

Арахамія, який є членом делегації України на перемовинах з Росією, наголосив, що вже весь світ бачить, що росіяни стріляють по мирному населенню. Через значні удари по іміджу Москва почала всерйоз сприймати переговорний процес.

3 березня, повідомив нардеп, були навіть узгоджені певні домовленості щодо евакуації та створення гуманітарних коридорів. Українська сторона сподівається, що ці домовленості справді будуть досягнуті.

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