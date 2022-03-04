Світ повинен знати правду про атаку на ЗАЕС

Внаслідок вторгнення в Україну російський агресор окупував ЧАЕС. Якщо в Чорнобилі обійшлося без стрілянини, то на ЗАЕС відбувся обстріл з пожежею.

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Путінський режим несе загрозу не тільки Україні, але й цілому світу. Через це українців просять поширювати серед іноземців правдиві картинки про те, що російська армія атакувала ЗАЕС.

Картинки про атаку Росії на ЗАЕС / Фото з телеграму Лещенка

У ніч на 4 березня російська армія обстрілювала Запорізьку АЕС, через що там виникла пожежа.

Рятувальникам вдалось ліквідувати її, хоча російська армія не давала їм доступу.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що радіаційний фон у нормі. На ЗАЕС ще раніше зупинили два енергоблоки.

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