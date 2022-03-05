Свой пост в фейсбук мэр Энергодара начал со следующих слов: "Сейчас о том что особенно болит. Что уже невозможно исправить. О тех, за чьи жизни идет борьба".

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В каком состоянии защитники Украины

По словам Орлова, состояние двух отчаянно защищавших Запорожскую АЭС бойцов Нацгвардии все еще в тяжелом состоянии. В настоящее время они находятся в отделении интенсивной терапии, а медики борются за их жизнь.

Еще два энергодара, пострадавшие при обстреле блокпоста, сейчас лечатся дома в амбулаторных условиях.

К сожалению, при обстреле погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины Евгений Уколов, Михаил Фроликов, а также Юрий Квач. Вечная память нашим погибшим землякам,

– заявил Дмитрий Орлов.