Свой пост в фейсбук мэр Энергодара начал со следующих слов: "Сейчас о том что особенно болит. Что уже невозможно исправить. О тех, за чьи жизни идет борьба".
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В каком состоянии защитники Украины
По словам Орлова, состояние двух отчаянно защищавших Запорожскую АЭС бойцов Нацгвардии все еще в тяжелом состоянии. В настоящее время они находятся в отделении интенсивной терапии, а медики борются за их жизнь.
Еще два энергодара, пострадавшие при обстреле блокпоста, сейчас лечатся дома в амбулаторных условиях.
К сожалению, при обстреле погибли военнослужащие Национальной гвардии Украины Евгений Уколов, Михаил Фроликов, а также Юрий Квач. Вечная память нашим погибшим землякам,
– заявил Дмитрий Орлов.