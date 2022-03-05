Врешті швидка допомога не змогла забрати дітей в лікарню. Про це повідомив гендиректор 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо За 8 днів війни в Україні загинули 28 дітей

Двоє дітей з вогнепальними пораненнями померли

Сьогодні вночі (мовиться про ніч проти 5 березня – 24 канал) до нас мали привезти трьох важкопоранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім через російські обстріли, швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули,

– розповів Жовнір.

Лікар пояснив, що на приїзд ще однієї дитини у лікарні чекають. Він додав, що лікарня, попри все, готова надавати медичну допомогу пораненим дітям та дорослим.



Що треба поставити в аптечку / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!