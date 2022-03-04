Ворог продовжує знищувати пологові будинки, дитячі садочки, школи. Таку моторошну статистику оприлюднили в Офісі Президента зранку 4 березня.

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Як зазначили в ОП, в Україні є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги. Українська сторона звернулась до Червоного Хреста з проханням терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів.

Наслідки ворожих обстрілів в Україні / Фото Офісу Президента

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