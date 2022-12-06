Так, СБУ вдалося ідентифікувати чергового ватажка окупантів, який особисто розстріляв цивільного в Бучанському районі. Трапилося це під час тимчасового захоплення Київщини.
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Що встановили правоохоронці
Правоохоронці України у результаті слідчих дій встановили, що вбивцею мирних громадян виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади збройних сил Росії.
Він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району, коли перебував у складі сухопутних підрозділів. Так, під час окупації Гавронщини злочинець зупинив посеред вулиці місцевого жителя, який не був озброєний, вдарив його в обличчя прикладом автомата, а після цього – застрелив.
Як встановила судово-медична експертиза, українець загинув від:
- численних вогнепальних поранень тіла,
- втрати крові.
Злочинцю повідомили про підозру
СБУ уже повідомила про підозру фігуранту справи на підставі зібраних матеріалів. Зробили це за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Наразі ж тривають комплексні заходи для:
- встановлення місця перебування злочинця,
- притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Злочини у Бучі
- Росіяни окупували Бучу ще на початку повномасштабної війни. Події у ній стали одними з перших відображень справжньої натури загарбників та їхніх планів. Після звільнення міста там виявили братські могили та зв'язані тіла дітей.
- Ба більше, тоді виявили багатьох жертв згвалтування, серед яких були й літні люди, а також – діти.
- Вбивали росіяни не лише місцеве населення, яке тримали у заручниках, а й волонтерів, які намагалися підвезти їжу жителям Бучі.