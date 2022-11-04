Відомо, що російські солдати зайшли в Бучу в перший тиждень війни та почали проводити "зачистку" мирного населення. У своєму масштабному розслідуванні Associated Press зазначають, що розкидані тіла по місту можна назвати "випадковістю", однак реальність така, що окупанти свідомо катували цивільних.

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Хто винен у катастрофі у Бучі

Виданню вдалось отримати та проаналізувати записи з камер відеоспостереження. З них стає зрозумілим, що росіяни намагалися "нейтралізувати" місцевих та змусити їх перестати чинити опір, однак робили вони це у звірський спосіб.

Лише на вулиці Яблунській поліція виявила близько 40 тіл. Прокуратура ідентифікувала 12 осіб неподалік вулиці Яблунської. Журналісти AP задокументували 13-те тіло на сходах однієї з будівель комплексу на фотографіях і відео, зроблених 3 квітня,

– пишуть розслідувачі.

Українська прокуратура зазначає, що відповідальними за насильство на вулиці Яблунській є військовослужбовці 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Моделювання подій за допомогою інноваційних технологій

В Associated Press сказали, що разом із нью-йоркською фірмою візуальних розслідувань SITU Research вони реконструювали події війни на Київщини за допомогою 3D-моделі Бучі. ЇЇ вдалось відтворити за допомогою зібраних даних з дронів, які літали над Бучею цієї весни.

Окрім того, журналісти перевірили розташування камер відеоспостереження, а лондонська дослідницька група The Dossier Center перевірила особи солдатів, чиї телефонні розмови були перехоплені українським урядом. Відбулось це шляхом перевірки номерів, акаунтів окупантів в соціальних мережах, публічних звітів та інформації у відкритих російських базах даних.

Зверніть увагу! Повне розслідування іноземних журналістів про прихід у Бучу російських військових ви можете прочитати за посилання.

Нагадаємо, нещодавно українська влада повідомила скільки грошей піде на відбудову Бучі, Ірпеня та інших міст, що постраждали від окупації. За попередніми підрахунками Національної ради з відновлення наслідків війни, на відбудову країни загалом потрібно 25 трильйонів гривень.

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