Відомо, що російські солдати зайшли в Бучу в перший тиждень війни та почали проводити "зачистку" мирного населення. У своєму масштабному розслідуванні Associated Press зазначають, що розкидані тіла по місту можна назвати "випадковістю", однак реальність така, що окупанти свідомо катували цивільних.
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Хто винен у катастрофі у Бучі
Виданню вдалось отримати та проаналізувати записи з камер відеоспостереження. З них стає зрозумілим, що росіяни намагалися "нейтралізувати" місцевих та змусити їх перестати чинити опір, однак робили вони це у звірський спосіб.
Лише на вулиці Яблунській поліція виявила близько 40 тіл. Прокуратура ідентифікувала 12 осіб неподалік вулиці Яблунської. Журналісти AP задокументували 13-те тіло на сходах однієї з будівель комплексу на фотографіях і відео, зроблених 3 квітня,
– пишуть розслідувачі.
Українська прокуратура зазначає, що відповідальними за насильство на вулиці Яблунській є військовослужбовці 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.
Моделювання подій за допомогою інноваційних технологій
В Associated Press сказали, що разом із нью-йоркською фірмою візуальних розслідувань SITU Research вони реконструювали події війни на Київщини за допомогою 3D-моделі Бучі. ЇЇ вдалось відтворити за допомогою зібраних даних з дронів, які літали над Бучею цієї весни.
Окрім того, журналісти перевірили розташування камер відеоспостереження, а лондонська дослідницька група The Dossier Center перевірила особи солдатів, чиї телефонні розмови були перехоплені українським урядом. Відбулось це шляхом перевірки номерів, акаунтів окупантів в соціальних мережах, публічних звітів та інформації у відкритих російських базах даних.
Нагадаємо, нещодавно українська влада повідомила скільки грошей піде на відбудову Бучі, Ірпеня та інших міст, що постраждали від окупації. За попередніми підрахунками Національної ради з відновлення наслідків війни, на відбудову країни загалом потрібно 25 трильйонів гривень.
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