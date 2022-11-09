Станом на 8 листопада уже вдалося ідентифікувати близько 168 тисяч росіян. Про це розповів заступник Голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе під час візиту делегації на чолі з послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд до криміналістичного центру.

До теми Ідентифікували російських інженерів, які наводять ракети на цивільні об'єкти України: хто вони

Тисячі кримінальних справ

Проти загарбників за час повномасштабного вторгнення на територію України уже відкрили 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, а окупантам-катам заочно повідомили про підозру. Наслідки їхніх злочинів слідчі Нацполіції у співпраці з працівниками органів прокуратури та СБУ фіксують за трьома напрямками:

злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території,

обстріли мирного населення та інфраструктури,

злочини, які поліцейські виявляють після деокупації територій.

Зокрема, як зазначив Максим Цуцкірідзе, зараз тривають слідчі дії на деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини та Миколаївщини. Там уже виявили 37 місць, де насильно утримували цивільне населення. Проте у Нацполіції підкреслили, що на тимчасово окупованих територіях таких катівень є ще десятки. Зокрема відомо про ще 27 таких місць на окупованих територіях України та 7 – на території Росії.

Напевно, в цьому випадку, ми стикаємося з найбільшим жахіттям: ми виявляємо масові захоронення цивільних громадян, в тому числі людей, які здійснювали евакуацію з цих районів,

– сказав очільник ГСУ Нацполіції.

Так, відомо, що правоохоронці уже встановили 6 600 загиблих цивільних громадян, які були розстріляні або закатовані російськими військовими.

Ідентифікувати злочинців допомагають США

Слідчі також здійснюють ідентифікацію загиблих людей, й у цьому допомагають західні партнери. Наприклад, за допомогою Посольства США Україна отримала мобільну лабораторію ДНК-аналізу, яка дозволяє швидко встановити особистості загиблих українців. Так, лабораторія уже попрацювала після обстрілу у Вінниці, а також після обстрілу торгового центру у Кременчуку. Саме завдяки їй експерти менш ніж за добу встановили особи всіх загиблих громадян.

Допомога партнерів України дозволила Нацполіції:

розробити ефективні алгоритми розслідування воєнних злочинів,

якісно документувати воєнні злочини росіян,

представити задокументовані воєнні злочини в міжнародному кримінальному суді.

Це документування – це надзвичайна, ретельна і необхідна робота, яку українські слідчі виконують і будуть потім використовувати в українських та міжнародних судах,

– зазначила посол США в ООН.

Також Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що ті, хто чинив звірства на війні, мають нести відповідальність.

Воєнні злочини Росії

У вересні СБУ встановила особи 1,5 тисячі силовиків, які були причетні до "референдуму" на Запоріжжі. Зокрема мовиться про силовиків з підрозділів росгвардії, воєнної поліції збройних сил Росії та інших відомств.

Нещодавно стало відомо, що під час окупації Ізюмщини окупанти з вогнепальної зброї розстріляли впритул машини з цивільними. Ці українці намагалися евакуюватися з небезпечних територій.

Окрім вбивств росіяни масово депортують українців на свою територію. Серед них – тисячі дітей. Зокрема за даними Генштабу, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Херсонської області росіяни вивезли близько сотні дітей з інвалідністю.

На совісті країни-агресорки й екологічні злочини, адже знищує вона не лише цивільне населення, але й тварин і довкілля загалом. Через це громадська організація UAnimals запустила міжнародну інформаційну кампанію з закликом покарати Росію.

До теми – Воєнні злочини росіян на Харківщині: дивіться відео