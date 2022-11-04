Активісти закликають покарати Росію за екологічні злочини під час війни, підписавши петицію до ООН та Європейського парламенту, передає 24 канал.

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У петиції представники UAnimals закликають міжнародні організації та інституції засудити дії Росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти країни-агресорки.

А також допомогти у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, зокрема залучивши інструмент репарацій,

– мовиться у заяві UAnimals.

За вісім місяців війни, як засвідчують дані Державної екологічної інспекції України, агресивні дії Росії призвели до того, що:

182 880 квадратних метрів ґрунту забруднені шкідливими речовинами;

2 365 129 квадратних метрів землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів;

680 618 тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря;

23 286 гектарів лісу були спалені ракетами чи снарядами. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.

7 155 689 об'єктів знищено, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.

В якому стані заповідні зони, що перебувають в окупації росіян

Росіяни окупували 8 заповідників та 12 національних природних парків. Приблизно 80% території національного парку "Святі гори" знищено. В окупованій "Асканії Новій" спостерігається гуманітарна криза. За оцінками українських екологів, може мовитися про знищення сотень тисяч або ж навіть мільйонів диких тварин. Водночас через вторгнення Росії загинули понад 6 мільйонів свійських тварин.

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