Активісти закликають покарати Росію за екологічні злочини під час війни, підписавши петицію до ООН та Європейського парламенту, передає 24 канал.
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У петиції представники UAnimals закликають міжнародні організації та інституції засудити дії Росії, сприяти припиненню злочинів екологічного характеру, запровадити додаткові санкції проти країни-агресорки.
А також допомогти у поновленні української екосистеми під час війни та у післявоєнний час, зокрема залучивши інструмент репарацій,
– мовиться у заяві UAnimals.
За вісім місяців війни, як засвідчують дані Державної екологічної інспекції України, агресивні дії Росії призвели до того, що:
- 182 880 квадратних метрів ґрунту забруднені шкідливими речовинами;
- 2 365 129 квадратних метрів землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів;
- 680 618 тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря;
- 23 286 гектарів лісу були спалені ракетами чи снарядами. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.
- 7 155 689 об'єктів знищено, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.
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Росіяни окупували 8 заповідників та 12 національних природних парків. Приблизно 80% території національного парку "Святі гори" знищено. В окупованій "Асканії Новій" спостерігається гуманітарна криза. За оцінками українських екологів, може мовитися про знищення сотень тисяч або ж навіть мільйонів диких тварин. Водночас через вторгнення Росії загинули понад 6 мільйонів свійських тварин.
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