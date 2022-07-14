Проте станом на 13 годину озвучені дані ще не є остаточними, оскільки рятувальники продовжують працювати на місці події. Також із постраждалими та свідками удару станом на 13 годину продовжують працювати психологи ДСНС.

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Щодо постраждалих, то загалом постраждали 90 людей. У важкому стані госпіталізували приблизно 50 осіб. Усім, хто зазнав поранень, одразу почали надавати допомогу медики екстрених служб.

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