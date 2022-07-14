Однако по состоянию на 13 часов озвученные данные еще не окончательны, поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия. Также с пострадавшими и свидетелями удара по состоянию на 13 часов продолжают работать психологи ГСЧС.

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В общей сложности пострадали 90 человек, а среди погибших было 2 ребенка. В тяжелом состоянии госпитализировали около 50 человек. Всем, кто получил ранения, сразу начали оказывать помощь медики экстренных служб.

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