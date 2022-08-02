Печальную новость сообщили на странице клиники, где работал Павел Ковальчук. Его вспоминают как невероятно талантливого детского врача.

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Ковальчука транспортировали в Польшу

14 июля Павел Ковальчук был на рабочем месте – в диагностическом центре. В результате ракетного обстрела помещение клиники выгорело дотла. 19 июля Ковальчука из винницкой больницы санавиацией транспортировали в Краков, поскольку его состояние ухудшилось.

Павел пережил взрыв (считайте, контузию), ожоговый шок, болевой шок,

– рассказал врач волонтерской медгруппы "Плотва" Владимир Горнович.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что врачи 20 дней боролись за жизнь Ковальчука. Но ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми.

"Невозможно измерить грусть и боль, которую испытывает сейчас вся команда "Нейромед". Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Павла Васильевича. Мы, как никто, понимаем и разделяем вашу боль", – добавили в клинике, где работал Павел Ковальчук.

Редакция 24 канала также искренне соболезнует семье и близким Павла Ковальчука.

Добавим, что ранее от полученных травм скончалась коллега Ковальчува – врач Наталья Фальштынская. У нее остались трое детей.

Ракетный удар по Виннице: что об этом известно

14 июля примерно в 11:00 российские войска ударили крылатыми ракетами по Виннице. Во время воздушной тревоги две ракеты над областью сбили силы ПВО, еще две попали в центр города.

В результате более 117 травмированных, они получили медицинскую помощь. В травмпункт отделения неотложной помощи доставили более 50 раненых.

В то же время 49 жилых домов получили повреждения. Все они расположены неподалеку от места теракта. В домах выбиты окна, сломанЫ двери, повреждены стены и полностью разрушены перегородки.

Всего в результате удара россиян погибло уже 27 человек. Среди них – трое детей. 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков, 7 и 8 лет. Один из мальчиков проходил медицинское обследование и погиб с мамой на месте. Другой – ждал своего дядю в припаркованном автомобиле и попал в огненную ловушку.

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