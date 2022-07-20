Часть пострадавших лечат за границей
О пострадавших в результате ракетной атаки россиян рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения и реабилитации ОВА Татьяна Бондаренко. Она сообщила, что 55 раненых продолжают лечиться в больницах Винницкой области.
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Сообщается, что 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Впрочем, остается критическим состояние 20-летней девушки, имеющей 98% ожогов тела.
Также в тяжелом состоянии врач из "Нейромеда": он сейчас находится на лечении за границей.
Восемь пациентов перевели в учреждения здравоохранения города Львова. В ближайшее время они будут транспортированы в медицинские учреждения европейских стран. В настоящее время три из них уже доставлены в клиники Польши и Германии. В их числе и один ребенок. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Министерством здравоохранения Украины,
– рассказала Татьяна Бондаренко.
Количество жертв атаки на Винницу увеличилось
- россия 14 июля атаковала Винницу, ударив по центру города тремя ракетами типа "Калибр". Всего российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря 7 ракет, четыре из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.
- Ракеты оккупантов попали в медицинский центр и Дом быта "Юбилейный". Число погибших 19 июля увеличилось до 25 человек. Среди жертв атаки врага – трое детей.
- В воскресенье, 17 июля, происходило прощание с 4-летней Лизой. Церемония прощания с девочкой прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
- Также 17 июля состоялись похороны мальчика Максима Жария и его мамы Виктории Рекуты. На момент удара оккупантов они находились в клинике "Нейромед".
- Жертвой атаки врага стала Галина Олексив – жена декана Львовской музыкальной академии. В момент трагедии она находилась вместе с сыном, он в коме.
- Среди жертв россиян был и журналист Владимир Даценко. Мужчина был волонтером и добровольцем.
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