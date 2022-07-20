Частину постраждалих лікують за кордоном
Про постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян розповіла заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. Вона повідомила, що 55 поранених продовжують лікуватися у лікарнях Вінниччини.
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Повідомляється, що 8 пацієнтів перебувають у важкому стані. Зкорема, залишається критичним стан20-річної дівчини, яка має 98% опіків тіла.
Також у важкому стані лікар із "Нейромеду": він зараз перебуває на лікуванні за кордоном.
Вісім пацієнтів перевели до закладів охорони здоров'я міста Львова. Найближчим часом вони будуть транспортовані до медичних закладів європейських країн. Наразі троє із них уже доправлені у клініки Польщі та Німеччини. Серед них і одна дитина. Це стало можливим завдяки співпраці з Міністерством охорони здоров'я України,
– розповіла Тетяна Бондаренко.
Кількість жерт атаки на Вінницю збільшилася
- росія 14 липня атакувала Вінницю, вдаривши по центру міста трьома ракетами типу "Калібр". Всього російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря 7 ракет, чотири з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.
- Ракети окупантів влучили в медичний центр і Будинок побуту "Ювілейний". Кількість загиблих 19 липня збільшилася до 25 людей. Серед жертв атаки ворога – троє дітей.
- У неділю, 17 липня, відбувалося прощання з 4-річною Лізою. Церемонія прощання з дівчинкою відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.
- Також 17 липня відбулося поховання хлопчика Максима Жарія та його мами Вікторії Рекути. На момент удару окупантів вони перебували у клініці "Нейромед".
- Жертвою атаки ворога стала Галина Олексів – дружина декана Львівської музичної академії. У момент трагедії вона перебувала разом із сином, він у комі.
- Серед жертв росіян був і журналіст Володимир Даценко. Чоловік був волонтером та добровольцем.
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