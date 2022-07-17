Мама Лізи не пам'ятає про загибель донечки

Церемонія прощання з дівчинкою відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Попрощатися з Лізою прийшли декілька десятків людей.

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Лариса, бабуся дівчинки, розповіла, що в день обстрілу Ліза з мамою йшли на заняття до логопеда. У дівчинки був синдром Дауна. Бабуся повідомила, що в піврічному віці дитина пережила тяжку операцію на серці.

Вони її дуже любили. Я згадую, як бабуся розказувала, як вона зранечку прокидається, щоб маму не будити, то до бабусі підходить, розплющує їй очі і каже: "Не спиш". А бабуся робила вигляд, що спить, щоб, можливо, і вона ще поспала, але вона рано прокидалася. У них є собака мопс, не пам'ятаю, як звати, то йому теж буде важко, бо Ліза на ньому і спала, і лежала. Всім важко, сім'ї – найважче,

– цитують журналісти колегу бабусі Гелену Сидоренко.

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Місцеве видання "20 хвилин" повідомляє, що Артем, батько Лізи, увесь час плакав і не вимовляв жодного слова. Його підтримувала вся родина, рідні та близькі.

Бабуся Лариса, коли бачила, що до її загиблої онуки несуть квіти та іграшки, говорила: "Скільки тобі іграшок несуть, скільки квітів. А ти всього цього не бачиш, янголятко..."

За словами бабусі дівчинки Лариси, відразу після ракетного удару мама Лізи у телефонній розмові розповіла, що її донька загинула. Та наразі жінка не пам'ятає цього. Лікарі ж заборонили розповідати пацієнтці правду.

"Ірина важка, правда, стабільно. Добре, що вона прийшла у свідомість. Вона не знає дуже багатьох обставин, і навіть про сьогоднішню подію ми теж її ще не інформували. І сподіваємося просто на її одужання, на ті сили, які необхідні їй, і тим людям, які потерпіли від трагедії. Адже, окрім історії Ірини та Лізоньки, є ще історії, коли батьки та діти постраждали", – сказала вінничанка Олена Верлан-Кульшенко.

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