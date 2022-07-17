Поховання мами та сина відбулося 17 липня

Журналістка Ірина Лупещенко опублікувала фото та відео, як траурний кортеж зустріли у селі Мала Мочулка. Саме звідти родом загибла стоматологиня Вікторія Рекута та її син Максим Жарій.

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Мама та син стали жертвами ракетної атаки Вінниці з боку російських військових. На момент удару окупантів вони перебували у клініці "Нейромед", яка постраждала від обстрілу. Вікторія Рекута останні 10 років проживала у містечку Теплик, що на Вінниччині.

Жителі села Мала Мочулка зустріли траурний кортеж на колінах та зі сльозами на очах. Загиблому хлопчику Максиму було всього 7 років. Повідомляється, що поховання відбулося 17 липня.



Люди навколішках зустріли траурний кортеж у селі Мала Мочулка / Фото Ірина Лупещенко



У селі Мала Мочулка зустріли загиблих від російської ракети / Фото Ірина Лупещенко

Люди в селі навколішках зустріли тіла загиблих у Вінниці матері та її 7-річного сина: відео

Кривавий удар росії по Вінниці: що відомо

російські окупанти зранку 14 липня атакували центр Вінниці. Ворожі війська вдарили по місту трьома ракетами типу "Калібр". Окупанти запустили 7 ракет з акваторії Чорного моря з району мису Фіолент. Чотири ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Інші ракети ворога влучили в медичний центр і Будинок побуту "Ювілейний" у Вінниці. Унаслідок обстрілу відомо про загибель 24 людей. Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Серед вбитих росіянами – троє дітей: 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків 7 та 8 років. 7-річний Максим загинув у медичному центрі, а інший хлопчик чекав на свого дядька у припаркованій автівці та потрапив у вогняну пастку.

У неділю, 17 липня, відбувалося прощання з 4-річною Лізою. Церемонія прощання з дівчинкою відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Мама дівчинки все ще перебуває у лікарні з травмою черева. Вона не знає про загибель дитини.

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