Мати й син загинули в діагностичному центрі

Унаслідок ракетного удару росії у Вінниці загинув хлопчик Максим та його мати Вікторія Рекута. Вони приїхали до Вінниці із села Мала Мочулка.

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Мати Максима, яка працює стоматологинею, разом із сином на момент обстрілу була в діагностичному центрі "Нейромед", куди влучила російська ракета. Через удар вони загинули.



Вікторія та її син Максим Фото з фейсбуку Аліни Боднар

Хлопчик готувався 1 вересня йти до школи.



Хлопчик Максим, який загинув у Вінниці / Фото з фейсбуку Аліни Боднар

Тіла Вікторії Рекути та її сина Максима 15 липня мали привезти до рідної домівки у Малу Мочулку.



Загиблі хлопчик Максим і його мама Вікторія / Фото з фейсбуку Аліни Боднар

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