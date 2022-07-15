Мать и сын погибли в диагностическом центре

В результате ракетного удара россии в Виннице погиб мальчик Максим и его мать Виктория Рекута. Они приехали в Винницу из села Малая Мочулка.

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Мама Максима, работающая стоматологом, вместе с сыном на момент обстрела была в диагностическом центре "Нейромед", куда попала российская ракета. Из-за удара они погибли.



Виктория и ее сын Максим Фото из фейсбука Алины Боднар

Мальчик готовился 1 сентября идти в школу.



Мальчик Максим, погибший в Виннице / Фото из фейсбука Алины Боднар

Тела Виктории Рекуты и ее сына Максима 15 июля должны были привезти в родной дом в Малую Мочулку.



Погибшие мальчик Максим и его мама Виктория / Фото из фейсбука Алины Боднар

Ракетный удар россии по Виннице: что известно

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