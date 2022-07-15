Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в эфире всеукраинского телемарафона. Всего за медицинской помощью обратились 197 пострадавших.

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Повреждения у пострадавших достаточно серьезные.

За жизнь 4 человек борются врачи, ведь потерпевшие получили очень серьезные повреждения. На сегодняшний день медицинские учреждения обеспечены всем необходимым,

– подчеркнул Моргунов.

Что касается погибших, то их – 23, среди них – трое детей. Один человек умер уже в больнице. Городской совет обещает оплатить захоронение жертв обстрела.

11 человек до сих пор разыскивают

В ГСЧС ранее сообщили, что по состоянию на 15 июля в розыске находились 11 человек. Они, по информации родных и близких, находились в районе попадания ракет. После атаки на Винницу связь с этими людьми исчезла.

Обратите внимание! Разбор завалов продолжается, к этим работам привлекли более 400 человек и 70 единиц техники.

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Что известно об обстреле Винницы 14 июля: коротко

Ракетный обстрел произошел около 11:00 – во время массовой воздушной тревоги.

Ракеты попали в гражданский объект возле дома быта "Юбилейный".

Совсем рядом транспортная развязка и стоянка такси.

Стреляли враги с подлодки из Черного моря.

Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших. Для этого родственники без вести пропавших прошли ДНК-экспертизу.

минобороны россии в очередной раз соврали: государство-агрессор заявило, что, мол, в Виннице была встреча с поставщиками западного вооружения.

Смотрите в видео о ракетных обстрелах Винницы "Калибрамы":