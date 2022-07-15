Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Загалом по медичну допомогу звернулись 197 постраждалих.
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Ушкодження у потерпілих – досить серйозні
За життя 4 людей борються лікарі, адже потерпілі отримали дуже серйозні ушкодження. На сьогодні медичні заклади забезпечені всім необхідним,
– наголосив Моргунов.
Щодо загиблих, то їх – 23, серед них – троє дітей. Одна людина померла вже в лікарні. Міська рада обіцяє оплатити поховання жертв обстрілу.
11 осіб досі розшукують
У ДСНС раніше повідомили, що станом на 15 липня у розшуку перебували 11 осіб. Вони, згідно з інформацією рідних та близьких, перебували в районі потрапляння ракет. Після атаки на Вінниці зв'язок з цими людьми зник.
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Що відомо про обстріл Вінниці 14 липня: коротко
- Ракетний обстріл стався близько 11:00 – під час масової повітряної тривоги.
- Ракети влучили у цивільний об'єкт поруч будинком побуту "Ювілейний".
- Зовсім поруч – транспортна розв'язка та стоянка таксі.
- Стріляли вороги з підводного човна з Чорного моря.
- Наразі поліція ідентифікувала 19 з 23 загиблих. Для цього родичі безвісти зниклих пройшли ДНК-експертизу.
- міноборони росії в черговий раз збрехало: держава-агресорка заявила, що, мовляв, у Вінниці була зустріч з постачальниками західного озброєння.
Дивіться у відео про ракетний обстріл Вінниці "Калібрами":