Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.
Важливо На місце загибелі маленької Лізи у Вінниці люди досі несуть квіти та іграшки
Що відомо про загиблих дітей
- Один хлопчик під час удару проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.
- Інший чекав дядька в припаркованому авто. Родича хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, він госпіталізований.
- Маленька Ліза загинула, коли йшла з мамою на заняття. До речі, мама зараз перебуває у важкому стані в лікарні.
Зробили понад 200 ДНК-тестів
За словами Клименка, 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів.
Особи 12 із 19 людей встановили саме за допомогою тестів ДНК.
У лікарні – 80 людей
За допомогою медиків звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Зокрема, 4 дитини.
Нагадаємо, зранку 14 липня за 20 хвилин після повітряної тривоги у Вінниці пролунали вибухи. Ворог запустив ракети "Калібр" у цивільні об'єкти в центрі міста, де були офісні приміщення. Удар був посеред білого дня, коли в центрі міста було багато людей.
15 липня на Вінниччині оголосили жалобу.
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