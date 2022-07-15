Обурливу заяву міноборони росії поширюють пропагандистські ЗМІ.

Важливо На місце загибелі маленької Лізи у Вінниці люди досі несуть квіти та іграшки

Цинічна заява росіян

Окупанти зізналися, що 14 липня високоточними ракетами "Калібр" завдали удару центру Вінниці.

Там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь. На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасників наради знищено,

– брехливо заявили у міноборони країни-агресорки.

У кого насправді поцілили окупанти

Як відомо, удар росіян прийшовся на центр мирної Вінниці. Місце, в яке влучили ворожі ракети – дуже людне: там розташована велика транспортна розв'язка, зупинки громадського транспорту, офісний центр, медична клініка.

На цю мить відомо про 23 особи загиблих, 1 людина померла в лікарні. Серед вбитих ворожою атакою – 3 дітей. Вдалося ідентифікувати лише 4-річну дівчинку Лізу. Особистості ще 2 маленьких хлопчиків поки не встановлені. До лікарень госпіталізовано 80 людей, з них 3 дитини. У постраждалих травми різного ступеня тяжкості.

Серед жертв не було військових

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко підкреслив, що ціллю ворога були саме цивільні об'єкти. Усі 23 загиблих – це цивільні особи.

Відомо, що внаслідок удару росіян загинули:

дві працівниці медичного центру "Нейромед". Це – адміністраторка Катерина Гула та менеджерка Тетяна Харченко. Ще двоє медиків отримали важкі поранення. Це дитячий невролог Павло Ковальчук та невролог Наталія Фальштинська. Вони перебувають у важкому стані та за їхні життя борються лікарі.

маленька дівчинка Ліза, яка йшла з мамою на заняття з раннього розвитку. За життя матері дитини борються медики.

молодий звукорежисер з команди української співачки ROXOLANA. Він з іншими членами команди припаркувалася на центральній площі міста за кілька хвилин до обстрілу.

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​Додамо, що окупанти використали ракети "Калібр" 3М-14Е. Кожна важить по 1770 кілограмів. Ці ракети можуть огинати рельєфи місцевості й уникати засоби ППО. Запускали їх з акваторії Чорного моря.

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