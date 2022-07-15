Приміщення клініки "Нейромед" розміщувалося у будинку побуту "Ювілейний" на першому поверсі. На час ракетного удару в клініці перебували як лікарі та персонал, так і пацієнти.

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Як повідомили у "Нейромеді", внаслідок потрапляння російської ракети, трагічно загинули адміністратор Катерина Гула та менеджер Тетяна Харченко.

Ще двоє медиків отримали важкі поранення. Це дитячий невролог Павло Ковальчук та невролог Наталія Фальштинська. Вони перебувають у важкому стані та за їх життя борються лікарі. За даними Асоціації дитячих неврологів України, Павло Ковальчук в лікарні з чисельними опіками та уламковими пораненнями.

Життю всіх інших працівників, які були у клініці, ніщо не загрожує, запевнили в "Нейромеді". Водночас інформація щодо пацієнтів поки уточнюється.

Ракетний удар по Вінниці: що відомо

Вранці 14 липня російські окупанти випустили щонайменше п'ять ракет "Калібр" по центру Вінниці. Удар завдали з підводних човнів, що перебували в акваторії Чорного моря.

Дві ракети вдалося збити над Вінничиною. Але три з них таки влучили у цивільні об'єкти в центрі Вінниці.

Чи не найбільший удар припав на будинок побуту "Ювілейний" та площу перед ним. Вибух після ракетного влучання призвів до значних руйнувань. Виникла масштабна пожежа.

Станом на 08:30 п'ятниці, 15 липня, відомо, що загинуло 23 особи, у тому числі троє дітей. Одна з дітей – чотирирічна дівчинка Ліза. Її мама перебуває у важкому стані. Її прооперували. Тіло ще двох дітей досі не можуть ідентифікувати.

Ще 71 людина госпіталізована, серед них 3 дитини. Загалом по допомогу медиків звернулося 117 осіб.

На місці події продовжують працювати рятувальники. Зниклими безвісти залишаються 18 осіб.

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