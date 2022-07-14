Надвечір уламки смертоносних снарядів знайшли поблизу Вінниці. Інші 3, на жаль, долетіли до свого місця призначення.

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Найдено уламки ракет, збитих 14 липня Протиповітряною обороною поблизу Вінниці. Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу "Калібр". На жаль, лише дві,

– наголосили Повітряні сили ЗСУ.



Окупанти запустили по Вінниці 5 ракет "Калібр" / Фото Повітряних сил ЗСУ



2 смертоносні снаряди збила ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ

Зауважимо, у Вінницькій міській раді повідомляли, що російська армія запустила по Вінниці 4 ракети типу "Калібр", а президент Володимир Зеленський під час свого виступу на конференції в Гаазі говорив про 8 смертоносних снарядів.

Деталі про моторошний удар по Вінниці

російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Вони влучили у будівлю з офісними приміщеннями біля Будинку побуду "Ювілейний", пожежа поширилася й на стоянку, то ж 50 автомобілів зайнялися вогнем. Пошкоджень зазнали житлові будинки та медичний центр.

На жаль, внаслідок дій росіян загинули 22 мирних українців, серед яких 3 дітей. 34 постраждалих перебувають у важкому стані. Крім того, 42 людей, які були в районі вибуху, зникли безвісти. Рідні досі не можуть з ними зв'язатися, то ж звернулися у поліцію.

Особливо цинічним є те, що звичайні росіяни радіють від вбивства цивільних українців та маленьких дітей. У соцмережах вони пишуть, що такі удари по наших містах "треба завдавати щодня".

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