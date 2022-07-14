К вечеру обломки смертоносных снарядов нашли вблизи Винницы. Остальные 3, к сожалению, долетели до своего места назначения.

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Обнаружены обломки ракет, сбитых 14 июля Противовоздушной обороной вблизи Винницы. Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две,

– подчеркнули Воздушные силы ВСУ.



Оккупанты запустили по Виннице 5 ракет "Калибр" / Фото Воздушных сил ВСУ



2 смертоносных снаряда сбили ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ

Отметим, в Винницком городском совете сообщалось, что российская армия запустила по Виннице 4 ракеты типа "Калибр", а президент Владимир Зеленский во время своего выступления на конференции в Гааге говорил о 8 смертоносных снарядах.

Детали о жутком ударе по Виннице

российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Они попали в здание с офисными помещениями возле Дома "Юбилейный", пожар распространился и на стоянку, поэтому 50 автомобилей охватило огнем. Повреждения получили жилые дома и медицинский центр.

К сожалению, в результате действий россиян погибли 22 мирных украинца, среди которых 3 детей. 34 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 42 человека, находившиеся в районе взрыва, пропали без вести. Родные до сих пор не могут с ними связаться, поэтому обратились в полицию.

Особенно циничным является то, что обычные россияне радуются убийству гражданских украинцев и маленьких детей. В соцсетях они пишут, что такие удары по нашим городам "надо наносить каждый день".

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