Конференція присвячена обговоренню питань щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Зеленський наголосив, що її мета – зберегти міжнародне право, пише 24 канал.

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Зеленський розповів про ракетний удар по Вінниці

Глава держави згадав, що через кілька днів будуть роковини знищення рейсу MH17. Це найбільша авіаційна катастрофа в історії, адже тоді росіяни вбили сотні людей, серед яких були 80 дітей. Хоча зараз про трагедію говорять все менше, розслідування триває. Тому Зеленський переконаний, що винних таки покарають.

Водночас президент наголосив, що росія й досі забирає життя людей. Зранку 14 липня вона випустила ракети по центру Вінниці.

Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у 2 громадські будівлі. Пожежа в медичному центрі. Палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди. Це скоти. 8 ракет, 2 з яких влучили у центр міста,

– заявив Зеленський.

Він закликав присутніх вшанувати загиблих від дій росії хвилиною мовчання. Президент наголосив, що українці роблять це щоденно, адже щоденно через державу-агерсорку гинуть наші громадяни.

Потрібен окремий трибунал для російських злочинців

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну українські правоохоронці зареєстрували понад 34 тисячі злочинів окупантів. Зеленський запевнив, що наше правосуддя зробить свою частину роботи, водночас і міжнародний кримінальний суд має також покарати винних у злочинах, що належать до його юрисдикції. Мовиться про воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Український лідер наголосив, що судові установи не можуть покарати всіх винних за агресію. Для цього потрібен спеціальний трибунал. Адже лише він може покарати російських посадовців. Принцип неминучості покарання повинен поширюватися й на тих, хто ховається за "імунітетом посадових осіб".

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