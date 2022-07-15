Известно, что один Дом офицеров однозначно нужно будет снести. Что касается Дома быта "Юбилейный", то сейчас проводятся экспертные работы.

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Горожане решат, что там построить

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что во время общения с мэром Винницы Сергеем Моргуновым, а также главой ОВА Сергеем Борзовым удалось дойти до общего знаменателя. Речь идет о необходимости снести постройку Дома офицеров.

Что касается Дома быта "Юбилейный", то его судьба практически решена. Его, скорее всего, тоже снесут. Или проведут капитальный ремонт. В настоящее время этим вопросом занимается экспертная комиссия.

Кирилл Тимошенко отметил, что есть понимание того факта, что оба сооружения могут сравнить с землей. Не в последнюю очередь потому, что они испытали немалые разрушения. На их месте построят что-то новое. Решать судьбу потенциальных объектов будут сами жители Винницы.

Площадь скоро откроют для общественного транспорта

Глава ОВА Сергей Борзов также рассказал о возобновлении движения общественного транспорта на площади, в которую попали оккупанты. Он отметил, что в настоящее время там проводятся следственные действия. Как только город получит разрешение от правоохранителей, состоится демонтаж завалов. В этот момент известно, что площадь удалось зачистить от сгоревших автомобилей.

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Враг атаковал Винницу с утра во время воздушной тревоги. Сирены прозвучали в 10:13, а в 10:46 появилась информация о том, что в областном центре прогремел взрыв. Вскоре в городском совете эти сведения подтвердили, отметив сразу несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что враг попал в центр города. Разрушения получили несколько сооружений, в том числе БП "Юбилейный", а также медицинско-диагностический центр.

В результате погибли несколько десятков человек. Более сотни получили ранения. За жизни некоторых пострадавших борются медики, ведь они находятся в тяжелом состоянии. По состоянию на 12.00 15 июля сообщали о 197 пострадавших. Погибли 23 человека, среди которых – 3 детей.

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