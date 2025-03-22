Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году пенсионеры, как и раньше, смогут выйти на пенсию в 60,63 и 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Какие минимальные требования к стажу для выхода на пенсию в 2026 году:

в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! До 2028 года требования к количеству стажа для тех, кто хочет выйти на пенсию в 60 и 63 года будут расти. Для 65 лет минимальный показатель пока не изменится.