Станом на ранок 15 липня виявили 23 загиблих внаслідок ракетного удару по центру Вінниці. На жаль, їхня кількість може зрости.

Тіла 13 загиблих досі не ідентифіковані

Наразі вдалося ідентифікувати тіла 10 людей. Серед них 4-річна "сонячна" Ліза. За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, тіла двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих. Відомо, що 2 загиблих неідентифікованих діток – хлопчики.

Мама маленької Лізи жива

Зауважимо, що вчора ввечері низка телеграм-каналів поширювали інформацію про те, що мама Лізи начебто померла в реанімації. Проте це неправдива інформація.

Мама 4-річної Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий,

– повідомив він.

Додамо, що маленька Ліза мала синдром Дауна і вдень теракту росіян мама повела дівчинку розвиваючі заняття. Буквально перед трагедією жінка опублікувала сторіз із дитиною – на кадрах видно, як маленька "сонячна" Ліза йшла біля мами та штовхала свій візочок. Під час ворожого удару дитинка померла на місці, а її мамі відірвало ногу.

Ввечері перша леді України Олена Зеленська пригадала, що знала цю дитину. Маленька Ліза знімалася у її різдвяному соціальному ролику. Зеленська опублікувала це відео та попросила подивитись на живу дівчинку, яку вбила росія.

У лікарнях перебувають десятки людей

Наразі у лікарнях міста 73 постраждалих внаслідок російського теракту. Ще 18 людей – зниклі безвісти. Їх розшукують.