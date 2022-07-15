Перша леді знімалась з нею у відео до різдвяний свят. Там щаслива маленька Ліза розфарбовувала новорічні іграшки.

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Зеленська показала кадри з загиблою дівчинкою Лізою

Сьогодні (мовиться про 14 липня – 24 канал) з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети,

– написала Зеленська.

Додала, що не писатиме слова, які хоче сказати тим, хто її вбив. Натомість розповіла про Лізу. Перша леді познайомилась з цією дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят.

"Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера…", – пригадала Олена Зеленська.

Перша леді опублікувала записане відео та попросила подивитись на живу дівчинку.

Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими,

– сказала Зеленська.

Загибель маленької дівчинки Лізи: що відомо

росія 14 липня запустила по Вінниці ракети. Відомо, що по центру міста випустили 3 ракети "Калібр". Вдарили по місцю, де завжди людно. Внаслідок удару загинуло 23 людини, з них 3 – діти.

Маленька Ліза разом з мамою в той час йшла на розвиваючі заняття. Буквально перед трагедією жінка опублікувала сторіз з дитиною. На кадрах видно, як маленька Ліза йшла біля мами та штовхала свій візочок.

Через удар російських загарбників дитина померла на місці. Її матері відірвало ногу. Жінка перебуває в реанімації.

Люди почали приносити іграшки до місця загибелі маленької Лізи та опублікували фото з місця трагедії зі словами: "Вибач нам, крихітко, що не уберегли".

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