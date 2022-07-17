Среди пострадавших – 8-летний Роман Олексив. Ребенок находится в ожоговом центре Львова.

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Лечение в Польше необходимо

Подруга погибшей Анна Бутровская рассказала, что состояние ребенка стабилизируется. Сначала его доставят во Львов, а затем на лечение в Польшу.

"Транспортировать решили врачи, потому что из-за ожогов кожи в организм попадает много опасных токсинов. Поэтому сейчас в Польше ищут больницу, где занимаются лечением ожогов такого типа, которые имеет Рома", – сказала Бутровская.

Важно! Родные ребёнка собирают деньги на лечение. Реквизиты для помощи – 4149499343629059 (Ярослав Владимирович Олексив).

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Мама ребенка погибла

Мальчик находился с мамой Галиной Олексив – женой декана Львовской музыкальной академии. Женщина погибла на месте.

Анна Бутровская рассказала, что Роман получил множество травм: открытый перелом плечевой кости, черепно-мозговую травму, ожоги тела, лица. Несмотря на это, он находился в сознании и рассказывал врачам о маме. Сказал, что видел, как ее присыпало частями здания.

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Ирина Дмитриева 14 июля шла с дочерью Лизой на занятия к логопеду. Они попали под ракетные обстрелы россиян и 4-летний ребенок погиб на месте. Ирина в тяжелом состоянии попала в больницу. За ее жизнь брются врачи.

В Виннице 17 июля простились с убитым ребенком. Церемония прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Лизу похоронили на городском кладбище на Сабарове. Маме Ирине не сообщали об этом событии.

"Ирина тяжелая, правда, стабильно. Хорошо, что она пришла в сознание. Она не знает очень многих обстоятельств, и даже о сегодняшнем событии мы ее еще не информировали", – отметила виннитчанка Елена Верлан-Кульшенко.

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