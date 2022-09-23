Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що ідентифікували понад тисячу осіб, яких ворог планує залучити до організації незаконного "референдуму" на Запоріжжі.

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Служба безпеки встановили силовиків, які причетні до "голосування"

За словами Дехтяренка, Служба безпеки перехопила документи окупантів. У них йдеться про організацію "референдуму" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Завдяки цим документами СБУ вдалось встановити особи понад 1,5 тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" заходів. Зокрема це підрозділи росгвардії, воєнної поліції збройних сил окупантів та інших відомств.

Усі зрадники та колаборанти будуть покарані

Окрім того, речник СБУ сказав, що російським силовикам допомагають зрадники України. Наразі ідентифіковано понад 390 колаборантів. Українські силові структури знають про їхню незаконну діяльність, місце перебування та іншу інформацію.

У майбутньому всіх зрадників, що допомагали росії проводити так звані "референдуми" буде покарано.

Важлива інформація про псевдореферендуми

Незаконні референдуми на тимчасово окупованих територіях України розпочались 23 вересня і триватимуть до 27 вересня. Нагадаємо, з'явилась інформація, що жителі Маріуполя йдуть на "демократичні голосування" під дулом автоматів. Окупанти стягають зброю у центр міста.

Також через ці так звані "референдуми" навіть довелось оголосити "канікули" для школярів.

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