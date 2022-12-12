Таким чином, СБУ разом з Нацполіцією та Офісом генпрокурора продовжує викривати воєнних злочинців Росії. Про це повідомили у пресслужбі відомств.

До речі СБУ ідентифікувала командира окупантів, який особисто розстріляв цивільного під Бучею

Хто віддавав накази на захоплення українських міст на Харківщині

Правоохоронці встановили особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу збройних сил Росії, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти ЗСУ на східному фронті.

На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.

Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій Росії під час тимчасового захоплення частини регіону.

Слідчі СБУ зібрали докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України. Так, повідомлено про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також планування та ведення агресивної війни:

заступнику командуючого Західним військовим округом збройних сил Росії генерал-майору Трубієнку Т.М.;

командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу збройних сил Росії генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;

начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу збройних сил Росії генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;

командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;

командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу збройних сил Росії генерал-майору Авдєєву О.В.;

командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.



СБУ викрила російських генералів / фото Служба безпеки України

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру так званому очільнику "міністерства охорони здоров'я" Криму. Він змінив медичну систему півострова під військові потреби російських окупантів.