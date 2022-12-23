На жаль, в умовах війни трапляються інциденти, коли люди, що мають українські паспорти, допомагають ворогу. Не так давно правоохоронці викрили одеського провайдера, який надавав доступ до ворожого телебачення, а у п'ятницю, 22 грудня, стало відомо що харківські силовики оголосили про підозру 24-річній дівчині, яку підозрюють у колабораціонізмі.

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Харків'янка підтримувала дії Росії

Як зазначають у прокуратурі, дівчина проживає у селищі міського типу Шевченкове, що у Куп'янському районі, та активно й, щонайважливіше, публічно підтримувала дії країни-агресорки проти України.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності,

– констатують правоохоронці.

Власне, дівчину підозрюють у тому, що вона повторювала кремлівську пропаганду, зокрема говорила, що Росія прийшла "звільняти" Україну, аби людям "краще" жилось.

В Одесі зловили коригувальника ракет

До цієї теми варто також згадати про інцидент, що стався в Одесі. Нещодавно Служба безпеки оголосила про підозру агентові Росії, який коригував ракети для ударів по узбережжю міста, зливаючи інформацію бойовикам ПВК "Вагнер".

Правоохоронцям вдалось з'ясувати, що ворожі спецслужби завербували українця ледь не після початку повномасштабного вторгнення. Росіяни знайшли одесита у соцмережах, де той виправдовував дії держави-терористки щодо України.

Нагадаємо, що "Вагнер" – це приватна військова компанія, якою керує "кухар Путіна" Пригожин. Вагнерівців часто називають "елітним" військовим батальйоном, однак ЗСУ неодноразово засвідчували, що навіть "найкращим" ворожим військовослужбовцям не по зубах змагатись з українськими воїнами. Власне, про що може йтися, коли упродовж стількох місяців ця "еліта" ворожої армії не може захопити маленький Бахмут, що на Донеччині.